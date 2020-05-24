ناقلات النفط الإيرانية تبحر الى فنزويلا تحت حماية بحرية وجوية

وطن: ذكرت قناة "تيليسور" أن القوات البحرية والجوية الفنزويلية تستعد لمرافقة ناقلات النفط الإيرانية، التي تحمل البنزين للشعب الفنزويلي،مع وصول أولى تلك الناقلات اليوم الأحد.

وذكرت مراسلة قناة "تيليسور" مادلين غارسيا، اليوم الأحد، من داخل القاعدة الفنزويلية الجوية - البحرية "لا أورشيلا"، أن الزوارق الحربية التابعة للقوات المسلحة الوطنية البوليفارية، ترافق وتحرس بمساعدة القوات الجوية الفنزويلية، ناقلات النفط الإيرانية الـ5 التي تبحر منذ 3 أسابيع "محملة بالبنزين للشعب الفنزويلي".

وبمجرد عبور الناقلات الإيرانية الحدود البحرية، ودخولها إلى المياه الإقليمية الفنزويلية، ستبدأ مهمة مواكبتها حتى وصولها الى وجهتها النهائية، أي واحدة من مصافي النفط الفنزويلية.

وأوضحت مراسلة "تيليسور"، أن المسافة تتطلب 4 أيام إضافية من الإبحار، بحراسة دقيقة من قبل القوات الجوية والبحرية الفنزويلية، حتى إنجاز مهمة تفريغ الوقود في المصفاتين الفنزويليتين.

وأشارت غارسيا إلى أن إرسال إيران لناقلات النفط، يعد "رسالة قوية للغاية، وحدث تاريخي بالنسبة لإيران التي تتوجه لأول مرة بنفطها إلى أميركا اللاتينية"، مشيرةً إلى أن إيران "ترسل بذلك رسالة إلى العالم أجمع، وخاصة للولايات المتحدة، بأنها تمارس حقاً مشروعاً في التجارة الحرة والملاحة الحرة".

وأعلن مسؤولون إيرانيون في ساعة مبكرة من صباح الأحد، وصول أول ناقلة من بين خمس ناقلات نفط إيرانية في طريقها إلى فنزويلا، وسط توتر بشأن احتمال قيام الولايات المتحدة بمحاولة وقف عمليات التسليم.

وقالت السفارة الإيرانية في فنزويلا عبر موقع تويتر: “وصلت أول ناقلة إيرانية إلى سواحل فنزويلا. شكرا للقوات المسلحة البوليفية على مرافقتها”.