نتنياهو يمثل امام المحكمة

وطن: من المقرر ان يدخل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الاحد إلى قاعة محكمة الاحتلال المركزية في مدينة القدس، ليجلس على مقاعد المتهمين، في اولى جلسات محاكمته.

وبعد ثلاث سنوات من تكرار عبارة "لن يكون هناك شيء (في ملفات الفساد) لأنه لا يوجد شيء"، سيمثل نتنياهو أمام هيئة القضاة، في لحظة عمل خلال السنوات الثلاثة الماضية على تجنبها.

وسيطلب من نتنياهو، الذي رفضت المحكمة طلبه الملح بمنحه إذن التغيب عن افتتاح محاكمته، المصادقة على كونه قرأ لائحة التهم الموجهة إليه حيث يواجه نتنياهو تهم فساد في 3 ملفات أساسية، كانت وحدة التحقيقات في الشرطة قد حققت معه بشأنها لمدة عامين، وخلص المستشار القضائي للحكومة إلى أن ثمّة ما يكفي من القرائن لإدانة نتنياهو فيها.

وسيحضر نتنياهو جلسة الاستماع مع المتهمين الآخرين في القضايا، شاؤول وإريس ألوفيتش ونوني موزيس. وفي بداية المداولات، سوف تسأل رئيس هيئة القضاة، القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان إذا كان نتنياهو قد قرأ لائحة الاتهام وفهم مضمونها. ويعتبر افتتاح الإجراءات القضائية ضد نتنياهو بداية انطلاق المحاكمة المثيرة، التي كانت، قبل أن تبدأ، مصحوبة بدراما سياسية.

ويخطط نتنياهو للظهور بمشهد الضحية بينما تبدأ المعركة القضائية في أروقة المحكمة، إذ من المتوقع أن يتظاهر العشرات من أنصاره وناشطي اليمين وأعضاء كنيست ووزراء عن حزبه (الليكود) في حكومته الخامسة - حديثة ومتعسرة الولادة - لدعمه أمام قاعة الحكمة، وعن هذا قال رئيس الائتلاف الحكومي، ميكي زوهار، في مقابلة للقناة 12 الإسرائيلية إن "وسائل الإعلام واليسار والشرطة ومكتب المدعي العام تعاونوا بمرور الوقت لجلب نتنياهو إلى مقاعد المتهمين".

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