فيروس كورونا: إيران تعيد فتح المزارات الدينية والثقافية بالتزامن مع عيد الفطر

وطن: أعلن رئيس إيران، حسن روحاني، إعادة فتح المزارات الدينية والثقافية والمواقع الأثرية في البلاد ابتداء من يوم الأحد، وذلك في إطار تخفيف القيود المفروضة لاحتواء وباء فيروس كورونا المستجد.

وتأتي الخطوة بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الفطر.

وحث الرئيس الإيراني زوار المراقد على تجنب التجمعات الحاشدة والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

ومن المرتقب الإعلان عن قرار بإعادة فتح المساجد في جميع أنحاء البلاد في وقت لاحق من الأسبوع.

وأعلنت السلطات وفاة أكثر من سبعة آلاف شخص جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن. لكن هناك اعتقاد بأن العدد أكبر من ذلك بكثير.

(بي بي سي)