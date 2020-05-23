الاحتلال يعتدي على عدد من المواطنين ويمنعهم من دخول بلدة بيت إكسا

وطن: اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي المتواجدون على حاجز بلدة بيت إكسا شمال غرب مدينة القدس المحتلة، مساء اليوم السبت، على عدد من المواطنين، ومنعوهم من دخول البلدة.

وأفادت وكالة "وفا"، بأن جنود الاحتلال أوقفوا عددا من المركبات المارة عبر الحاجز، وفتشوها، واعتدوا على عدد من المواطنين، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع صوبهم، قبل أن يغلقوا الحاجز في كلا الاتجاهين.

وتتعرض البلدة المحاصرة بالمستوطنات وجدار الفصل العنصري لحملة تضييق ممنهجة من قبل الاحتلال الذي عزلها عن محيطها، وأقام الحاجز على مدخلها الوحيد.