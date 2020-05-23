ابداع المعلم يشارك في مبادرة الحوار العالمي لإعادة بناء الحركة الاجتماعية العالمية

وطن: شارك ابداع المعلم في المبادرة العالمية التي أطلقت مؤخرا من قبل مناضلين عالميين وقيادات حركات اجتماعية منهم من كان قد ساهم في بناء المنتدى الاجتماعي العالمي.

الهدف من هذه المبادرة هو اعادة بناء الحركة الاجتماعية العالمية تخوفا من توغل الرأسمالية بشكل عنيف بعد خسارتها الاقتصادية جراء ازمة كورونا اتجاه انتهاك حقوق الناس وتحجيم الحريات والتعدي على الديمقراطية .

وتجري النقاشات بشكل تواتر باتجاهات متعددة بحيث تناقش كل التداعيات لهذه الأزمة وايضاً محاولة قراءة الفشل السابق للحركات الاجتماعية ومحاولة تجاوز ذلك باستراتيجية جديدة، وفي سياق ذلك طرح على طاولة النقاش تنظيم مؤتمرات إقليمية ومواضيعية وصولا الى مؤتمر عالمي يضم جميع الحركات الاجتماعية التي ستنضم لهذا الحراك.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة جاءت من قبل نشطاء في الحركات الاجتماعية على مختلف تنوعها من افريقيا وامريكا اللاتينية وأوروبا وكندا وامريكا والعالم العربي والصين وقد وصل عدد الملتحقين بهذا الحراك اكثر من الف ناشط وناشطة.