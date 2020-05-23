عرعرة النقب: إصابة شاب بجريمة إطلاق نار

وطن: أصيب شاب (25 عاما) بجروح وصفت بالمتوسطة، إثر تعرضه لإطلاق النار، في عرعرة النقب، مساء اليوم، السبت.

وفي بيان صدر عن الطواقم الطبية، جاء أن المصاب وصل ذاتيًا إلى عيادة محلية في عرعرة النقب، عقب إصابته بعيار ناري.

وأضافت أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، ونقله وهو يعاني من جروح متوسطة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، موضحة أنها كان في حالة وعي كاملة.

و ذكرت الشرطة الإسرائيلية، في بيان صدر عنها، أن شجارا اندلع في السوق المحلي في مدينة رهط بمنطقة النقب، ما أسفر عن إصابة شاب احتاج إلى تلقي علاج طبي.

والإثنين الماضي، شهد المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل جريمتي قتل خلال أقل من 12 ساعة، حيث قتل الشاب صالح فوزي جربان (26 عاما) من قرية جسر الزرقاء بجريمة إطلاق نار في بلدة حريش، وعبد الرحيم شلباية (60 عاما)، من قلنسوة، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في المدينة. ولم يتم حتى الآن اعتقال مشتبهين بارتكاب الجريمة.

28 ضحية في جرائم القتل من المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل منذ مطلع العام

قتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، 28 شخصا في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل في جرائم قتل مختلفة، آخرهم ضحية جريمة اليوم في حريش، صالح فوزي جربان من قرية جسر الزرقاء، بجريمة إطلاق نار، قبيل فجر اليوم، الإثنين.

كما تبين من المعطيات أن من بين ضحايا جرائم القتل تلك 5 نساء.

وقُتل في العام الماضي 93 فلسطينيا في الداخل المحتل بينهم 11 امرأة.