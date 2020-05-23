إصابتان خلال مناوشات بين مواطنين والأجهزة الأمنية بمخيم الدهيشة، والمحافظ يقرر تشكيل لجنة تحقيق فورية

وطن: قرر محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد تشكيل لجنة تحقيق بالاحداث التي اصيب بها شابان احدهما رجل امن والاخر من مخيم الدهيشة برصاص افراد الامن المتواجدين على دوار بوتين على شارع القدس الخليل خلال وقوع مواجهات بين الشبان وافراد الامن على خلفية تطبيق الاجراءات الخاصة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وجاء في قرار اللواء حميد انه تقرر تشكيل لجنة تحقيق مشتركه حول الأحداث التي وقعت ظهر اليوم السبت ٥/٢٣ والتي ستقوم برفع توصياتها العاجله لاتخاذ الإجراء المناسب ومحاسبة كل من أخطأ او تجاوز وفق النظام والقانون.

وحدثت الاصابات خلال مواجهات وقعت بين مجموعة من الشبان وعناصر الاجهزة الامنية في الشارع الرئيس المحاذي للمخيم على مقربة من دوار بوتين وذلك على خلفية قيام الأجهزة الأمنية باغلاق المحال التجارية في سياق تطبيق قرار للحكومة الفلسطينية بتشديد الاغلاق لعدة ايام عشية عيد الفطر المبارك .

ووقعت مناوشات في الايدي ومن ثم تطور الى القاء الحجارة باتجاه افراد الاجهزة الامنية ، وقد قال شهود عيان انه قد جرى الرد على الشبان باطلاق النار في الهواء ومن ثم باتجاه المتظاهرين ما ادى الى اصابة احدهما.

وعُلم ان العديد من ممثلي الفعاليات والمؤسسات والقوى في بيت لحم قد تدخلت من اجل تطويق الاحداث، بما فيهم مسؤولين من الفصائل ومن بينهم محمد المصري امين سر فتح في المحافظة.

واكد محمد طه نائب محافظ بيت لحم ورئيس اللجنة الشعبية في مخيم الدهيشة ان الامور قد جرى تطويقها وانه قد تم تشكيل لجنة تحقيق في هذه الاحداث ، ونحن معنيون بضرورة التهدئة ومحاسبة المخطئين مع ملاحظة ضرورة الالتزام بقرارات الاغلاق لانها تهدف الى حماية المجتمع.

المصدر: (PNN)