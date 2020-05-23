وفاة المواطنة فضيلة أبوريدة في مستشفى العزل بمعبر رفح جراء كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة مساء السبت عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في قطاع غزة لمسنة من ذوي الأمراض المزمنة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في تصريح صحفي مقتضب، بوفاة المسنة فضيلة محمد أبو ريدة (77 عامًا) من خانيونس جنوبي القطاع، داخل مستشفى العزل بمعبر رفح جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وأشار القدرة إلى أن المسنة الراحلة كانت من "ذوي الأمراض المزمنة".

وأوضح أن وزارته تتخذ التدابير اللازمة وفق البرتوكول المعتمد لحالات الوفاة بفيروس كورونا.

وأعلنت الوزارة عن عدم تسجيل إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.