الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بكورونا بعد فحص 58 عينة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة مساء السبت عن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للحالات النشطة (مازالت مصابة) يبلغ 39 حالة.

وأوضحت الوزارة، في تقرير يومي يستعرض المستجدات الصحية المتعلقة بالفيروس، أنها أجرت 58 فحصًا لعينات مشتبه بها خلال الـ24 ساعة الماضية، ولم تُسجل إصابات جديدة.

وأشارت إلى أنها أجرت فحوصًا لـ8824 عينة منذ ظهور الفيروس في القطاع، كان منها 8769 سلبية، و55 إيجابية ثبت إصابتها.

ولفتت إلى أن 16 حالة تعافت، غادر منها 12 إلى الحجر المنزلي، وبقيت أربع داخل الحجر الصحي في معبر رفح، فيما توجد 39 حالة لا زالت مصابة تتلقى العلاج في مستشفى العزل بالمعبر.

وبيّنت أن عدد النزلاء المحجورين في مراكز الحجر الصحي الخاص بلغ 1680.