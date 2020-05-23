صحة غزة:إحدى الحالات المصابة بفيروس كورونا، تعاني من اضطرابات في الجهاز التنفسي

وطن: قالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت، إن إحدى الحالات المصابة بفيروس كورونا، تعاني من اضطرابات في الجهاز التنفسي نتيجة اصابتها بالفيروس.

وأكدت الوزارة في تصريح صحفي مقتضب، أن إحدى اصابات فيروس كورونا التي تم تسجيلها يوم الثلاثاء الماضي 19 مايو 2020 هي سيدة تبلغ من العمر 76 عام عادت الى قطاع غزة مؤخرا من ذوي الامراض المزمنة وتعاني من اضطرابات في الجهاز التنفسي نتيجة اصابتها بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن المصابة، تحت العلاج والمتابعة السريرية المكثفة بمستشفى العزل بمعبر رفح.

يذكر أن وزارة الصحة بغزة أعلنت يوم الخميس 21 مايو 2020 عن تسجيل عدد غير مسبوق من الاصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة خلال يوم واحد، وسط مخاوف من ارتفاع العدد.

وأكدت الصحة تسجيل 25 اصابة بفيروس كورونا يوم الخميس، ليرتفع إجمالي عدد الاصابات المؤكدة بالفيروس في قطاع غزة إلى 55 اصابة، منها 35 اصابة خلال 48 ساعة فقط.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك شبهات بمخالطة المصابين لأشخاص في مراكز الحجر الصحي وخارج المراكز، مؤكدة أنها فتحت تحقيقا لمعروف والوصول إلى المخالطين للمصابين.