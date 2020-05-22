الكويت: 9 وفيات و955 إصابة جديدة بكورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 955 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 19564، في حين تم تسجيل 9 وفيات بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم الجمعة 138 حالة.

جاء ذلك في بيان صحفي للمتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند نشرته وكالة الأنباء الكويتية اليوم الجمعة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 310 حالات من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 5515 حالة.