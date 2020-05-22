باريس يحول أنظاره لبديل هالاند في ريال مدريد

وطن: انضم باريس سان جيرمان لقائمة الراغبين في الحصول على توقيع مهاجم آرسنال بيير إيمريك أوباميانغ، والتي تضم أسماء أخرى بحجم ريال مدريد وبرشلونة وإنتر، وذلك لتعويض الأوروغوياني إدينسون كافاني، بعد رحيله المؤكد مع انتهاء عقده مع النادي في فصل الصيف، وكذلك الأرجنتيني ماورو إيكاردي، بعد انتهاء إعارته من النيراتزوري.

وعبر الغابوني عن نفسه كما ينبغي، كمهاجم جلاد لحراس مرمى البريميرليغ، منذ انتقاله من بوروسيا دورتموند إلى معقل المدفعجية في شتاء 2018، بتوقيعه على 61 هدفا في 97 مباراة، منهم 22 على مستوى الدوري الإنكليزي الممتاز، ليتقاسم جائزة الهداف مع الثنائي الأفريقي الآخر محمد صلاح وساديو ماني.

مع ذلك، فشلت كل محاولات الإدارة اللندنية لإقناع صاحب الـ30 عاما بتأمين مستقبله مع الفريق لما بعد 2021، وذلك ليس لاختلاف الطرفين على الأمور المادية، بل لرغبة اللاعب في الانتقال لناد آخر يتماشى مع طموحه في المرحلة القادمة، باللعب والمنافسة على دوري أبطال أوروبا وباقي الألقاب المحلية، وهو ما يسعى النادي الباريسي لاستغلاله، لإتمام الصفقة قبل عملاقي الليغا، بحسب ما نقلته صحيفة “آس” عن مصادر فرنسية.

وذكر التقرير أن إدارة ريال مدريد تنظر إلى أوباميانغ على أنه البديل الإستراتيجي للهدف الرئيسي في الميركاتو القادم إيرلينغ براوت هالاند، حال فشلت محاولة إطلاق سراحه من “سيغنال أيدونا بارك”، وذلك لإمكانية ضمه أوبا بسعر في المتناول، لحرص آرسنال على بيعه بأفضل عائد متاح، لتفادي خسارته بموجب قانون بوسمان في مثل هذه الأيام من العام القادم، فضلا عن حاجة زيدان لمهاجم بنفس خبراته ودهائه أمام المرمى، بعد هبوط أرقام المهاجمين منذ بيع كريستيانو رونالدو ليوفنتوس في صيف 2018.

وأوضح المصدر أن المدير الرياضي للنادي الباريسي ليوناردو يراقب وضع أوباميانغ مع ناديه، إلى أن يجد اللحظة المناسبة لإفساد مخطط ريال مدريد وبرشلونة، بإعادة أفضل لاعب أفريقي سابقا إلى الليغ1، لكن هذه المرة عبر بوابة “حديقة الأمراء”، ومقابل رسوم لن تقل عن 36 مليون يورو، وأيضا لا تزيد عن 45 مليون من نفس العملة، ليكون رأس المثلث الهجومي للفريق بجانب نيمار جونيور وكيليان مبابي.