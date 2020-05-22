الخارجية: الأردن يوافق على فتح المطار لإجلاء رعايانا العالقين

رام الله - وطن: قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إن وزير الخارجية والمغتربين الأردني أيمن الصفدي، أبلغه بصدور موافقة المملكة الأردنية الهاشمية بفتح مطار الملكة علياء الدولي لإجلاء الرعايا الفلسطينيين العالقين في عديد الدول من المواطنين والطلبة.

وأكد أنه جاري الاتفاق مع الأشقاء في الأردن على جميع التفاصيل والترتيبات ومواعيد الرحلات، وسيتم الإعلان عن ذلك وتكاليف كل رحلة بشكل مركزي على صفحة الوزارة.

ومنذ بدء ازمة تفشي وباء كورونا، ارتفعت المناشدات من مئات الفلسطينيين الذين علقوا في عدد من دول العالم ولم يتمكنوا من العودة الى عائلاتهم، خاصة الطلاب منهم.