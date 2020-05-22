الالاف يؤدون صلاة الجمعة في مساجد قطاع غزة

رام الله - وطن: شارك عشرات الالاف من المواطنين في اداء صلاة الجمعة في مساجد قطاع غزة وفق اجراءات سلامة فرضتها وزارة الاوقاف في غزة.

وعلى ابواب المساجد وزع المشرفون كمامات على المصلين الذين حضروا وهم يحملون سجادات الصلاة.

وداخل المساجد تباعد المصلون عن بعضهم فيما لم تتجاوز خطبة الجمعة في معظم المساجد عشر دقائق.

بدوها، أمّنت الأجهزة الشرطية إقامة صلاة الجمعة، ظهر اليوم، وفق إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا، في اليوم الأول بعد قرار الجهات الحكومية فتح المساجد لإقامة صلاة الجمعة فقط.

وعملت أطقم الشرطة على متابعة تنفيذ إجراءات التباعد، والتعليمات الصادرة عن وزارتي الصحة والأوقاف في جميع مساجد قطاع غزة؛ كإجراءات احترازية حفاظاً على سلامة المواطنين في مواجهة الفيروس.

وكانت وزارة الداخلية في غزة أعلنت في بيان صحفي، مساء الخميس، أن الشرطة ستعمل على تأمين إقامة صلاتي الجمعة والعيد وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية.

وأضافت الوزارة أنه في ظل التطورات والمستجدات المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا - ستشدد الشرطة إجراءاتها الرقابية على كافة أماكن التجمع والازدحام وستتخذ إجراءاتها بحق المرافق المخالفة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، والحد من الحركة والتنقل واقتصارها على الضرورة، وعدم التهاون في ظل المستجدات الأخيرة.