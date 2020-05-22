قلقيلية: 5 إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال بكفر قدوم

وطن: أصيب مواطنين، يوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من 16 عاما والتي انطلقت احياء للذكرى 72 للنكبة.

وأفادت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز بكثافة مما أدى اصابة 5 مواطنين بالاختناق..

وأكد الهلال الأحمر، إصابة 5 مواطنين بالاختناق جرّاء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز خلال مواجهات داخل قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.