"الصحة": تسجيل حالتي تعاف جديدتين من فيروس "كورونا" في الخليل

وطن: أفادت وزارة الصحة بتسجيل حالتي تعاف جديدتين من فيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية في محافظة الخليل، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي في فلسطين إلى 466، أي ما نسبته 77.4% من مجمل الإصابات المسجلة.

وأضافت الوزارة، في تقرير موجز عن الحالة الوبائية في فلسطين- فيروس "كورونا"، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 602 إصابة في جميع محافظات الوطن، منذ بدء ظهور الفيروس في فلسطين، كالتالي: 319 في محافظة القدس، و228 في باقي المحافظات الشمالية، و55 في المحافظات الجنوبية.

وأوضحت أن الحالات النشطة بلغت 132 حالة، بينها 60 في محافظة القدس، و33 حالة في محافظة الخليل، و39 في المحافظات الجنوبية، أي ما نسبته 21.9% من مجمل الإصابات المسجلة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الحجر الفعلي بلغ 30581، فيما بلغ عدد الذين أنهوا الحجر 60213، وعدد حالات الحجر الجديدة 6193، مبينة أن مجموع حالات الحجر منذ ظهور الجائحة في فلسطين بلغ 90794، فيما بلغ عدد الفحوصات التي أجرتها الوزارة منذ بداية الجائحة 51903.

ولفتت أن المحافظات الخالية من الإصابات بفيروس "كورونا" حتى الآن هي 9 محافظات: أريحا والأغوار، وطوباس، وسلفيت، وجنين، قلقيلية، ورام الله والبيرة، وبيت لحم، وطولكرم، ونابلس.