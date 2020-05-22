تقديرات الاحتلال: الضفة ستُصعد عملياتها المسلّحة بدون التنسيق الأمني

وطن: قالت مصادر إسرائيلية إن قوات الأمن الفلسطيني انسحبت من بلدة أبو ديس قرب القدس، صباح اليوم الجمعة على هامش إعلان السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.

وحول ذلك، حذر قائد المنطقة الوسطى السابق في جيش الاحتلال، غادي شمني، من عواقب وقف التنسيق الأمني، معتبراً "التعاون مع السلطة الفلسطينية هو أمر جوهري من أجل إحباط "الإرهاب"، ومن دونه يوجد خطر تصعيد العمليات المسلحة والاحتكاكات، الأمر الذي يمكن أن يتدهور إلى تصعيد"، وفق زعمه.

ورأى شمني أن اقتحامات قوات الاحتلال إلى المناطق المصنفة "أ"، والتي "اعتنى فيها الفلسطينيون سابقاً"، سوف تزداد، مشيراً إلى أنه "لا يوجد أي وسيط بيننا، فالأردنيون خارج الصورة والأمريكيون فقدوا مكانتهم كوسيط نزيه في المنطقة".