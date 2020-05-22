بسبب كورونا .. أغنياء في الولايات المتحدة يصبحون فاحشي الثراء

وكالات- وطن: زادت ثروة أصحاب المليارات في الولايات المتحدة بشكل كبير على خلفية انتشار وباء فيروس كورونا في العالم، وفقا لدراسة أمريكية.

وقالت الدراسة إن بعض أغنى أغنياء الولايات المتحدة زادت ثروتهم في الفترة من 18 آذار الماضي وحتى 19 أيار الجاري بواقع 434 مليار دولار.

كذلك أشارت إلى أن عدد أصحاب المليارات ارتفع في أيار الجاري من 614 إلى 630 مليارديرا.

وكشفت الدراسة عن أكبر المستفيدين من الجائحة، وقالت إن الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" جيف بيزوس زادت ثروته بمقدار 34.6 مليار دولار، أما مؤسس شركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ فقد ارتفعت ثروته بواقع 25.3 مليار دولار.

في حين زادت ثروة مبتكر "مايكروسوفت" بيل غيتس بنحو 8 مليارات دولار.

وبشكل عام، حقق أصحاب شركات قطاع التكنولوجيا أكبر نجاح، حيث تم نقل عدد من العمليات إلى العمل عن بعد عبر الإنترنت، بسبب نظام العزل الذي تم فرضه في جميع أنحاء العالم.

المصدر: "نوفوستي"