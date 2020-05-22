داخلية غزة تقرر إغلاق الساحات والمتنزهات وتشديد إجراءات منع التجمهر خلال عيد الفطر

وطن: قرّرت وزارة الداخلية بغزة إغلاق الساحات والمتنزهات العامة، والمدن الترفيهية، مع تشديد إجراءات منع التجمهر خلال إجازة عيد الفطر.

وقالت الداخلية في بيان صحفي: "متابعةً لآخر المستجدات والتطورات المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، وبناء على توصيات وزارة الصحة، اتخذت وزارة الداخلية والأمن الوطني جُملة من الإجراءات الاحترازية".

وأوضحت أن الشرطة ستعمل على تأمين إقامة صلاتي الجمعة وعيد الفطر وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارتا الأوقاف والصحة. وأشارت أن الشرطة ستشدد إجراءاتها الرقابية على كافة أماكن التجمع والازدحام، وستتخذ إجراءاتها بحق المرافق المُخالفة.

وأكدت الداخلية وقف استقبال المواطنين العالقين من الدول الأخرى عبر المعابر حتى 30 يونيو المقبل، قائلة: "تم تشديد إجراءات إغلاق المناطق الحدودية كافة، براً وبحراً"، وفق البيان.

ودعت المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، والحد من الحركة والتنقل واقتصارها على الضرورة، وعدم التهاون في ظل التطورات والمستجدات الأخير.