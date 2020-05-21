الأردن يهدد بإعادة النظر بالعلاقة مع دولة الاحتلال على خلفية خططها بضم أجزاء من الضفة

وطن: أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزار أن الأردن لن يقبل بضم دولة الاحتلال أجزاء من الضفة الغربية، وستكون هناك فرصة لإعادة النظر حول العلاقة مع دولة الاحتلال بأبعادها كافة.

وقال الرزاز في مقابلة مع وكالة "بترا" الرسمية إن الملك قال "لن نقبل بهذا وبناء عليه ستكون هناك فرصة لدينا لإعادة النظر حول العلاقة مع إسرائيل بأبعادها كافة، ولكن لن نتسرع ونستبق الأمور"، مؤكداً أن الملك يوجه بشكل مستمر دول العالم ويحملهم مسؤوليتهم تجاه القضية الفلسطينية، ولاسيما أن يصل العالم إلى دول عنصرية فيها تمييز.

وأوضح أن الملك عبدالله الثاني كان رده واضحاً وحاسماً ومنسجماً مع الثوابت الأردنية التي يكررها مراراً وتكراراً في أي محفل دولي يتحدث عن الأمن والسلام العالمي.

وقال الرزاز، إن الملك عبد الله الثاني يذكر دوماً بأنه بدون حل عادل للقضية الفلسطينية يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، لا ينبغي أن نتحدث عن السلام دون إيجاد حل لهذا الملف، وأن هذه التهديدات تأتي في ظروف استثنائية ممثلة بجائحة كورونا وانشغال العالم بها، وتأتي أيضاً بعد الانتخابات الإسرائيلية التي تعثرت كثيراً، وأصبح واضحاً أن هناك نية لدى الجانب الإسرائيلي للاستفادة من هذا الوضع الحالي، لفرض إجراءات أحادية على أرض الواقع.

وأضاف "هناك أمل أن يتشكل موقف عربي موحد في هذا الموضوع وأن يقوم المجتمع الدولي بواجبه لحماية السلام ليس فقط في هذه المنطقة بل على مستوى العالم".