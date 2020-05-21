الاشتباه بإصابة رئيس الشيشان بـ"كورونا" وادخاله المستشفى

وطن: أودع الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، (43 عاما)، مستشفى في العاصمة الروسية موسكو، الخميس، على خلفية الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال مصدر طبي لوكالة تاس الحكومية في روسيا، "نُقل رمضان قديروف بالطائرة إلى موسكو، نشتبه في (إصابته) بفيروس كورونا المستجد. هو الآن تحت مراقبة أطباء".

وأضاف أن حالته "مستقرة"، فيما تحدثت وكالتا ريا نوفوستي وانترفاكس أيضا عن ايداع رئيس جمهورية الشيشان الروسية مستشفى في موسكو، يوم الخميس.

في غضون ذلك، سجّلت روسيا، الأربعاء، أعلى حصيلة يومية للوفيات بـفيروس كورونا المستجد على أراضيها، إذ بلغت 135 وفاة، مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى أكثر 3000.

وتجاوز العدد الإجمالي للإصابات في روسيا بسبب فيروس كورونا 317 ألف شخص، في حين تعافي من مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس أكثر من 92 الف نسمة.