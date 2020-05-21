الخارجية: 92 حالة وفاة و1601 إصابة في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم

وطن: قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنه تم تسجيل 3 وفيات بفيروس "كورونا" المستجد، و22 إصابة، و23 تعافي بين أبناء الجاليات الفلسطينية حول العالم، لترتفع الحصيلة الاجمالية إلى 92 حالة وفاة، و1601 إصابة، و777 تعافي.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة للمواطن عمر صايل امين ( 27 عاما) بسبب كورونا في ولاية ميتشيغن الأميركية، ليرتفع عدد الوفيات في صفوف الجالية الى 52، وتسجيل 4 إصابات جديدة ليرتفع عدد الإصابات الى 771، وتسجيل 17 حالة تعافي، ليصبح عدد حالات التعافي 276.

وأفاد الفريق المختص بمتابعة أعمال اللجنة الفنية لتطورات "كورونا" بوصول طلبة برامج التبادل الطلابي المبتعثين الى الولايات المتحدة الامريكية بالأمس الى ارض الوطن، وعددهم 68 طالباً، حيث تم تأمين استقبال صحي وآمن ومريح لهم، وأجريت لهم كافة الفحوصات اللازمة وتبين انهم جميعا بصحة جيدة، والتحقوا بذويهم واسرهم في الضفة الغربية (41)،والقدس (4)، وقطاع غزة (23).

وأعلنت تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف جاليتنا في الإمارات العربية المتحدة للمواطن همام الزقا، بسبب فيروس كورونا.

كما تواصل سفارة فلسطين لدى روسيا الاتحادية متابعتها للأوضاع الصحية والمعيشية لأبناء الجالية والطلبة في عموم روسيا، وتعمل على تقديم المساعدات والخدمات الضرورية واللازمة لها، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 4 إصابات جديدة بالفيروس في صفوف الجالية من بينها طالب، حالتان منها في وضع صحي مستقر، ليرتفع عدد الإصابات الى 12، تعافي منها 7، وهناك حالة وفاة واحدة فقط.

وتقوم السفارة وبالتعاون مع لجنة الطوارئ والجالية واتحاد الطلبة بمتابعة الحالات الموجودة في الحجر الصحي، خاصة الطلبة منهم والمتواجدين في مساكنهم، وتزودهم بمستلزمات الوقاية الصحية مثل الكمامات والمعقمات والقفازات الواقية، هذا بالإضافة الى توزيع سلات إفطار وطرود غذائية للمحتاجين خاصة في شهر رمضان المبارك.

وتتابع سفارة فلسطين لدى ليبيا أوضاع الجالية والطلبة من خلال لجنة الطوارئ المشكلة للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وتلبية أية مساعدة ممكنة يطلبونها، وتفيد انه لم يتم تسجيل اية إصابة في صفوفهم حتى اللحظة، وبالتعاون مع مجلس الجالية قامت السفارة بتوزيع مساعدات مالية على الأسر المحتاجة والنازحة من مناطق الاشتباكات، بما يقارب 100 عائلة، علما بأن هذه المساعدات جمعت من تبرعات واموال زكاة لعدد من أبناء الجالية، حيث تتم عملية التوزيع بقرار من اللجنة المشكلة من السفارة ومجلس الجالية، وفق معايير وضوابط محددة وبعد دراسة الوضع الاجتماعي لكل حالة.

وأفادت سفارة فلسطين لدى تشيلي تسجيل اول حالة وفاة في صفوف الجالية، وتسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات منذ بدء الجائحة الى 16، تماثل للشفاء منها 5، ليبقى مجموع الإصابات النشطة 10، منها حالة في وضع حرج. هذا وتقوم السفارة بالتواصل مع الحالات المصابة للاطمئنان عليها، والوقوف الى جانبها.

وأكدت سفارة فلسطين لدى بنغلادش ان الطالبين العسكريين اللذان اصيبا بالفيروس قد تعافيا وصحتهما جيدة، وسوف يخرجان من الحجر الصحي بعد يومين.

وأفادت سفارة فلسطين لدى الامارات بتسجيل إصابتين جديدتين في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات الى 57، وإنها تتواصل مع جميع الحالات المصابة للاطمئنان عليها، والوقوف عند أي احتياج لها.

وأكدت سفارة فلسطين لدى البرازيل إصابة عائلة كاملة مؤلفة من 9 افراد بالفيروس، وهي من اللاجئين الوافدين من سوريا، متواجدين في الحجر المنزلي واوضاعهم الصحية مستقرة، بينما هناك حالة واحدة منهم في المستشفى، ليرتفع عدد الإصابات في البرازيل الى 28، وتعافي 18 حالة، فيما سجلت حالة وفاة واحدة سابقا. وتتواصل السفارة مع جميع الحالات المصابة في البرازيل للاطمئنان عليها، وتقديم اية مساعدة مطلوبة تحتاجها.

وتتابع سفارة فلسطين لدى فيتنام أوضاع الجالية والطلبة باستمرار للاطمئنان على صحتهم، وتلبية احتياجاتهم وفق امكانياتها، وتؤكد عدم تسجيل اية إصابة في صفوفهم حتى الان. كما تتواصل مع أبناء الجالية في مختلف المحافظات والمدن الفيتنامية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتطمئن بان أوضاعهم جيدة ومستقرة.

وأفادت بعثة فلسطين لدى مملكة النرويج، بأنه لم يتم تسجيل اصابات جديدة بعدوى الفيروس بصفوف ابناء الجالية، ليبقى عدد الاصابات 21، تعافي منها 13، وعدم تسجيل اية وفاة في صفوفها. وتتواصل مع الحالات المصابة للاطمئنان على صحتها وتقديم اي مساعدة ممكنة تحتاجها.

وتؤكد سفارة فلسطين لدى الاوروغواي ان اوضاع الجالية الفلسطينية جيدة، خاصة المقيمة منها على المناطق الحدودية مع البرازيل، التي سجلت أكبر عدد من الإصابات في القارة اللاتينية، ولا يوجد اية إصابات بينها حتى اللحظة.

كما أكد سفراء فلسطين غير المقيمين لدى كل من بنما ودول حوض الكاريبي والباراغواي عدم تسجيل اية اصابة حتى اللحظة بين صفوف ابناء جالياتنا، وبالرغم من عدم تمكن سفرائنا من التنقل بين هذه الدول جراء إغلاق المطارات والحدود، إلا أنهم يواصلون جهودهم المكثفة في الاطمئنان على سلامة الجميع من ابناء الجالية من خلال اجراء الاتصالات المباشرة معهم، ومع وزراء تلك الدول، من أجل ضمان الصحة والغذاء والسلامة لهم جميعا.