داخلية غزة: وقف استقبال المواطنين العالقين في الخارج حتى 30 يونيو

وطن: قررت داخلية غزة وقف استقبال المواطنين العالقين من الدول الأخرى عبر المعابر حتى 30 يونيو المقبل، عقب تسجيل 35 اصابة بكورونا اليوم في صفوف العائدين من الخارج.

وقالت في بيان لها مساء اليوم، إن الشرطة ستعمل على تأمين إقامة صلاتي الجمعة وعيد الفطر وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارتا الأوقاف والصحة.

وأضافت: تقرّر إغلاق الساحات والمتنزهات العامة، والمدن الترفيهية، مع تشديد إجراءات منع التجمهر خلال إجازة عيد الفطر.

كما ستشدد الشرطة إفي غزة جراءاتها الرقابية على كافة أماكن التجمع والازدحام، وستتخذ إجراءاتها بحق المرافق المُخالفة.

وأكدت أنه تم تشديد إجراءات إغلاق المناطق الحدودية كافة، براً وبحراً.

ودعت المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، والحد من الحركة والتنقل واقتصارها على الضرورة، وعدم التهاون في ظل التطورات والمستجدات الأخيرة.