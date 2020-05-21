محافظ سلفيت يقرر إغلاق بلدة بديا عقب إصابة عامل في الداخل بكورونا

وطن: قرر محافظ سلفيت د. عبد الله كميل اغلاق بلدة بديا بشكل كامل ومنع الحركه فيها لحين معرفة المخالطين للعامل المصاب بفيروس كورونا وفحصهم.

وقال كميل في بيان له، مساء الخميس، "على كافه المواطنين في المحافظه عدم الاختلاط بالعمال القادمين من الداخل او المستوطنات لحين اجراء الفحوص اللازمه والتأكد من عدم اصابتهم علما اننا نبحث عن المخاطين مع الشخص المصاب من بديا والذي يعمل في مستشفى بلنسون ولا زال هناك حيث وردنا خبر مخالطته لعدد من اصدقائه القادمين من الداخل جاري البحث عنهم".

وأضاف: تغلق كافة المحال التجاريه في المحافظة وتمنع الحركه بشكل كامل، وتفتح المحال التجاريه بباقي البلدات والقرى والمدينه غدا لحتى السابعه والنصف مع رجائنا للجميع اخذ الحيطه والحذر وعدم الاختلاط.

وقال على كافة العمال القادمين والذين لم يخضعوا للفحص الاتصال بالطب الوقائي لتنظيم عمليه فحصهم. مضيفاً: هذا الحدث يؤكد صحة الاجراءات المتخذه من قبل لجنة الطوارئ العليا وعلى رأسها رئيس الوزراء.