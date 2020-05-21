صحة غزة: تسجيل 6 اصابات جديدة بكورونا مما يرفع عدد إصابات اليوم إلى 35

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، تسجيل 6 إصابات اضافية بفيروس كورونا في قطاع غزة من المحجورين داخل الحجر الصحي والعائدين مؤخراً عبر معبر رفح.

وقالت الوزارة في تصريح أصدره الناطق باسمها أشرف القدرة إن عدد الحالات التي تم تسجيلها اليوم 35 إصابة جديدة ولازالت عدة عينات مخبرية تحت الفحص حتى اللحظة.

وأضاف القدرة قائلاً: "إجمالي الحالات المسجلة في قطاع غزة منذ مارس الماضي 55 اصابة ، تعافى منها 16 حالة ولازالت 39 اصابة نشطة تحت العلاج".