اشتية خلال ترأسه اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية:من الآن فصاعدا لن نلتزم بالاتفاقيات مع "إسرائيل"

وطن: بحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع قادة الأجهزة الأمنية آليات تنفيذ قرارات القيادة والرئيس محمود عباس، بشأن العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة، ووقف كل أشكال التواصل مع كلا الجانبين، وذلك اليوم الخميس في مكتبه في رام الله.

وقال اشتية في مستهل الاجتماع: "إن ضم إسرائيل أجزاء من الضفة يمثل تهديدا وجوديا للمشروع الوطني الفلسطيني وإنهاء لحل الدولتين".

وتابع رئيس الوزراء: "إسرائيل انتهكت القانون الدولي وخرقت كافة الاتفاقيات الموقعة معها سواء السياسية والأمنية والاقتصادية والقانونية، ومن الآن فصاعدا لن نلتزم بهذه الاتفاقيات من جانبنا أيضا".

وكان الرئيس محمود عباس أعلن أن منظمة التحرير، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الاميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية.. للمزيد اضغط هنا