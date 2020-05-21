"منظمة علماء من أجل فلسطين" تطلق عريضة للإفراج الفوري عن الباحث أبي العابودي، وتدعو الخارجية الأمريكية للقيام بواجبها حياله

وطن: أطلقت منظمة علماء من أجل فلسطين عريضة، مطالبة فيها جميع العلماء، والأكاديميين والمهتمين بحقوق الإنسان، والناشطين الدوليين في حقل التعليم بالتوقيع، والعمل للإفراج الفوري عن الباحث أُبَيّ العابودي، مدير مركز بيسان للبحوث والإنماء، خاصة في ظل اجتياح وباء كوفيد 19 معظم دول العالم، ووسط تجاهل متعمّد لقوات الاحتلال تجاه صحة وسلامة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وعدم توفير أدنى إجراءات الوقاية الاحترازية لهم. وقد وقّع على العريضة مجموعة كبيرة من العلماء، مثل العالم البروفيسور نعوم تشومسكي، والبروفيسور وجورج سميث، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء. وقد نوّهت المنظمة في بيانها أن العريضة تأتي في وقت أكثر إلحاحاً وسط تفشي وباء كورونا، وتتطلع لأن تنال قضية العابودي صدى واسع، محذرة مما سيؤول اليه الوضع من عواقب وخيمة، مشيرة إلى حالته الصحية، والتي تجعل الاستمرار باحتجازه إبان هذ الجائحة بمثابة حكم بالإعدام.

وقد دعت المنظمة في عريضتها وزارة الخارجية الأمريكية، والتي يحمل العابودي جوازها، والسفير الأمريكي في دولة الاحتلال، ديفيد فريدمان الى التدخل الجاد والفوري للإفراج عن العابودي، وإنهاء قضيته، مدينين اعتقاله التعسفي، ومؤكدين على المادتين 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللتين تضمنان حق كل شخص في التعليم.

وتخللت العريضة في متنها الاستشهاد بالعديد من الأدلة الدامغة والموثقة كيف يفرض القانون العسكري الإسرائيلي المطبق في الضفة الغربية عقوبات صارمة على الفلسطينيين، واستهجنت في الوقت ذاته صمت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ووزارة خارجيها تجاه مواطنيها من الفلسطينيين، الذين يقدمون بجد للعلم والمعرفة، كالعابودي. وقد أشارت هند شريدة، زوجة العابودي، إلى أن "السفارة الأمريكية لا تحرّك ساكناً لإطلاق سراحه".

والجدير ذكره أن السيد أبي العابودي، فلسطيني من قرية عين عريك، يحمل جواز سفر أمريكي، وهو زوج مُحِبّ وأبٌ لثلاثة أطفال، أكبرهم ست سنوات، وأصغرهم توأم في الرابعة من عمرهما، اختطفته قوات الاحتلال بدون تهمة في 13 من تشرين الثاني - نوفمبر 2019.

وعقّبت منظمة "علماء من أجل فلسطين- S4P" أن العابودي شريك رئيسي ومميز للمنظمة، مشيدة بدوره الطليعي في المجتمع المدني، وعمله الدؤوب لدعم الحق في التعليم، ورؤيته المستقبلية إزاء النهوض بالعلم ومواجهة التحديات التي يعاني منها العلماء في فلسطين في ظل الاحتلال.

وقد عمل العابودي بكدّ لتنظيم الاجتماع الدولي الثالث للعلوم في فلسطين، والذي عُقِدَ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، في الفترة الواقعة بين 10-12 كانون الثاني - يناير 2020. وكان من المفترض فيه انضمام العابودي، الا أن اعتقاله حال دون ذلك، حارماً إياه من تقديم مشاركته الخاصة في هكذا لقاء مهمّ ودولي، ويزيد من رفعة ومكانة فلسطين. ولا يزال أُبّيّ محتجزًا في معتقل عوفر حتى اللحظة بتهم تعسفية، وبدون أي ضمانات لمحاكمة عادلة.

واختتمت منظمة علماء من أجل فلسطين موقفها معتبرة ما يحصل مع العابودي، هجوماً على أي شخص يحاول النهوض ورفع مستوى العلم والتعليم في فلسطين، وأنه طالما يخضع الفلسطينييون لنظام تعسفي جائر، يتصف بالتمييز العنصري، سيكون من المستحيل إزدهار التعليم في فلسطين، وأن واجب الباحثين والعلماء كافة العمل من أجل كفالة حق التعليم للجميع.

قائمة بأبرز العلماء الموقعين على بيان "علماء من أجل فلسطين:

- اللجنة الرئيسية لمنظمة علماء من أجل فلسطين.

- نعوم تشومسكي، بروفيسور اللغويات، جامعة أريزونا.

- أحمد عباس، مدير إدارة البحوث العلمية، باريس.

- سوزان أبو الهوى، كاتبة وناشطة سياسية.

- فيليب أرجيريس، بروفيسور في الفيزياء، جامعة سينسيناتي.

- آن دافيس، بروفيسورة في الفيزياء، جامعة كامبردج، بريطانيا.

- ليلى فرسخ، أستاذة مساعدة وعميدة كلية العلوم السياسية، جامعة ماساتشوستس بوسطن.

- كاثرين غولدشتاين، عالمة رياضيات، ورئيسة معهد CNRS للأبحاث، باريس، فرنسا.

- مايكل هاريس، بروفيسور الرياضيات، جامعة كولومبيا.

- عساف كفوري، بروفيسور في جامعة بوسطن.

- هاينز ميللر، بروفيسور في الرياضيات، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

- جوزيف أوستيرلي، أستاذ فخري بجامعة السوربون بباريس.

ناصر رباط، بروفيسور تاريخ الهندسة المعمارية، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

- جورج بي سميث، أستاذ فخري في العلوم البيولوجية، جامعة ميسوري، حائز على جائزة نوبل في الكيمياء في 2018.

- ليونيل شوارتز، بروفيسور في الرياضيات، جامعة باريس نورد، فرنسا.

- آنيك فاينر، بروفيسور فيزياءء باريس.

- رائد سليمان، فيزيائي وفلكي، مركز الفيزياء الفلكية | هارفارد وسميثسونيان.

- فرانز أولم، أستاذ الهندسة المدنية والبيئية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

- درور وارشاوسكي، CNRS، جامعة السوربون ، باريس ، فرنسا.

للتوقيع على العريضة، يرجى الضغط هنا:

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