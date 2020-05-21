29 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

وطن: اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء اليوم الخميس، تسجيل 29 إصابة جديدة بـ"كورونا"، لعائدين إلى القطاع، ليصبح الإجمالي 49 إصابة مكتشفة داخل مراكز الحجر الصحي.

وقال وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش إنه يجري التحري حول مخالطة المصابين الجدد لأشخاص خارج مراكز الحجر الصحي.

وأشار إلى أن الجهات المعنية تدرس إمكانية فرض حظر التجوال ضمن إجراء الوقاية من كورونا.

من جهته، قال القيادي في حماس خليل الحية: "ناقشنا بكل مسؤولية فرض حالة حظر التجوال بعد تسجيل 29 إصابة جديدة".

وأكد أنه تقرر إغلاق كافة المعابر للأفراد بشكل كامل ابتداءً من السبت القادم وحتى نهاية يونيو.

ودعا إلى تشديد الإجراءات الوقائية من "كورونا" في كافة المرافق العامة في غزة.

وتابع "أفسحنا المجال للجهات المعنية للتأكد من عدم تسلل الفيروس إلى داخل القطاع لاستكمال دارسة فرض حظر التجوال."

وأكد على وجوب الالتزام غدًا خلال صلاة الجمعة بإجراءات السلامة، لافتا إلى أن وزارة الداخلية ستعلن عن إجراءات وقائية سيتم تطبيقها في أماكن الترفيه والتجمع.