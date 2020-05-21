اشتية: ضم "إسرائيل" أجزاء من الضفة تهديد وجودي للقضية الفلسطينية

وطن: شدد رئيس الوزراء محمد اشتية أن ضم "إسرائيل" أجزاء من الضفة تهديد وجودي للقضية الفلسطينية وحقوقنا الوطنية وأرضنا ودولتنا المستقبلية.

وقال اشتية إنه يجب أن يواجه ذلك برد فعل على مستوى الحدث من مختلف الأطراف.

جاء ذلك عقب اجتماع اشتية مع قناصل وممثلي دول أوروبا، إلى جانب ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كوهان فون بورغسدورف.

وثمن اشتية الدعم السياسي والمالي والتضامن الأوروبي مع فلسطين، وتأكيد أوروبا رفض محاولات الضم الإسرائيلية.

بدوره، قال ممثل الاتحاد الأوروبي "نحن هنا اليوم أيضا لنتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة تهديدات ضم أجزاء من الضفة الغربية، التي من ضمن برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة".

وأضاف "هذا الأمر يخالف القانون الدولي ويخرق الاتفاقيات القائمة ولا يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ومبادئ الاتحاد الأوروبي".