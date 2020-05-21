وزير الزراعة يعلن تقديم مساعدات للمزارعين المتضررين من المنخفضات الجوية الأخيرة

رام الله- وطن: أعلن وزير الزراعة رياض عطاري، أن الوزارة ستبدأ بعد عطلة عيد الفطر بالعمل على دعم المزارعين الذين تضرروا من العاصفة الأخيرة في شهر آذار/ مارس من العام الجاري في المحافظات الشمالية والجنوبية الأكثر تضررا.

وقال عطاري في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، إن ذلك يتم بالتعاون مع مؤسسة أوكسفام من خلال التمويل الإضافي المقدم من الحكومة السويسرية، وسيتم تقديم مساعدات عينية للمزارعين المتضررين، بالتنسيق مع المؤسسات الأهلية الشريكة.

وأكد أن الوزارة عملت خلال شهر أيار/ مايو الجاري على تقديم مساعدات عينية للمزارعين الذين تضرروا من الرياح الشديدة التي ضربت فلسطين في نهاية شهر كانون الأول من العام الماضي، عبر توزيع الأغطية البلاستيكية للدفيئات المتضررة في المحافظات بتمويل من الحكومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن نحو 500 مزارع استفادوا من المساعدات.

وشدد عطاري على أن ذلك يأتي في إطار استكمال جهود الوزارة لدعم صمود المزارع الفلسطيني، خاصة المتضررين من المنخفضات الجوية "العواصف".