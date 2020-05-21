عبد الرحمن التميمي يكتب لوطن .. دعاء الارامل واسقاط الهوامل.

منذ توقيع اتفاق اعلان المبادئ وما تلاه من اتفاقيات بين منظمة التحرير واسرائيل والأيدي على القلوب هل ستنفذ اسرائيل ما التزمت به، ومن ينظر اليوم إلى انتهاء اوسلو هم أنفسهم الذين ظلوا عقدين من الزمان يرسلون رسائل الاطمئنان بأن عملية السلام متعثرة ولكنها تسير نحو الامام. الآن وقد أصبح الشعب الفلسطيني أمام ثلاثة حقائق لا جدال فيها أولها أن إسرائيل تريد فلسطين من النهر الى البحر والسؤال امامها هو كيف سيديرالفلسطينيون (وليس الشعب الفلسطيني) امورهم. والثانية هناك عجز فلسطيني اقعده عن الفعل ولا لديه سوى دعاء الارامل والانتظار (وهذا بفعل فاعل )والامر الثالث هو ان القضية الفلسطينية الان ليست القضية الاولى لا للعرب ولا للمسلمين ولا للعالم.

أمام هذه الحقائق وأمام ما اسمته القيادة الانحلال من التزامات الاتفاقيات مع اسرائيل هناك أسئلة لا بد من اجابتها بأمانة مع الشعب حتى نتأكد هل صحيح ان الانحلال يمكن تحقيقه ومنها:-

• هل ستبقى السلطة الفلسطينية بهيكليتها ومهامها كما هي وهل سبتقى اسرائيل هي التي تجبي اموال الجمارك .؟

• هل اذا توقفت اسرائيل عن الضم سنعود الى الاتفاقيات وننسى ان الضم حصل فعلاً للقدس ومناطق المستوطنات.؟

• هل المنظومة الفلسطينية فعلاً في المسار العام للانحلال مثلاً اتفاقيات المياه، اتفاق باريس، وإن كان كذالك كيف يتناغم هذا العرض الذي ستحصل عليه السلطة من اسرائيل.؟

• هل المنظومة التعليمية والثقافية والسياسية الفلسطينية تهيأت وأسست لمبدأ بننا شعب تحت الاحتلال انظروا مناهج التدريس البائسة وخطة الزراعة الاكثر بؤساً وغيرها.؟

• السؤال الاهم الم تؤسس السلطة بناء على الاتفاقيات التي نرغب التحلل منها الم تأتي قيادات منظمة التحرير ومكاتبها الى الوطن بناءً على اتفاق.اذا تم الانحلال من ذلك هل سندخل مرحلة فراغ .؟

هذه مجرد أسئلة من عشرات الاسئلة التي يجب اجابتها أن كنا صادقين من يريد الانفكاك من الاتفاقيات يستطيع ولكن ليس بدعاء الارامل بل باسقاط الهوامل.