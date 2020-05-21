تأجيل محاكمة الأسير الحلبي للمرة الـ 138

وطن: أجلت محكمة الاحتلال، اليوم الخميس، جلسة محاكمة الأسير محمد الحلبي والتي تعقد للمرة الـ (138).

وبحسب المختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، فإن المحاكمة تأجلت لعدم وجود أدلة تدين الأسير.

وأشار إلى أن الجلسة شهدت مضايقات كثيرة بحق المحامي أثناء قيامه بمهامه.

ومحاكمة الأسير محمد الحلبي، المعتقل منذ أربعة أعوام، تعتبر الأكثر عددًا في تاريخ محاكمات الفلسطينيين، منذ بدايات الاحتلال الاسرائيلي.

وتسعى سلطات الاحتلال إلى الضغط على الحلبي، لإدانة المؤسسة الخيرية التي كان يديرها في قطاع غزة، في سياق محاولاتها الحثيثة لتشويه عمل المؤسسات الدولية الإنسانية العاملة في قطاع غزة ووقف نشاطها ودعمها للأسر الفقيرة والفئات المهمشة والمحتاجة في القطاع، وفقًا لفروانة.