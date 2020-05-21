"رسائل تهديد .. وصور لتل أبيب مشتعلة".. عملية اختراق واسعة تستهدف عشرات المواقع الإسرائيلية بعضها تابع للجيش

وطن: تمكن قراصنة الخميس 21 مايو/أيار 2020 من اختراق عشرات المواقع الإسرائيلية في عسقلان وأسدود والقدس٫ ومواقع تابعة للجيش وقنوات تلفزيونية ومواقع تجارية صغيرة وكبيرة ومؤسسات ومدارس ومراكز وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام عبرية.

فيما بثت المواقع المخترقة صفحة تحتوي على رسالة تهديد ضـد إسرائيل إلى جانب صور أظهرت مباني تل أبيب مشتعلة بينما نتنياهو في حالة ذعر مرفوقة بعبارة "كن مستعدًا لمفجأة كبيرة".

ويأتي هذا بعد يومين من تقرير صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية كشفت فيه اعتمادا على مصادرها عن ضلوع إسرائيل في هجوم إلكتروني تعرض له ميناء "الشهيد رجائي" في مدينة بندر عباس الإيراني، في 9 من مايو/أيار.

فيما ذكرت الصحيفة الأمريكية بأن عمل الميناء الاستراتيجي الإيراني في مضيق هرمز تعطل في ذلك اليوم بشكل مفاجئ جراء خروج الحواسيب المسؤولة عن الملاحة في المنطقة عن الخدمة.

وأعلنت السلطات الإيرانية، في اليوم التالي عن الحادث، وأن الميناء تعرض لهجوم إلكتروني.

"واشنطن بوست" نقلت عن مسؤول أمريكي له صلة بالمعلومات السرية، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن الإسرائيليين هم الذين يقفون وراء هذا الهجوم.

كما رجحت مصادر الصحيفة في أجهزة الاستخبارات والمؤسسات المعنية بالأمن الإلكتروني، أن استهداف الميناء جاء ردا على هجوم إيراني على الحواسيب المسؤولة عن أداء أنظمة توزيع المياه في فلسطين المحتلة، في 24 أبريل الماضي.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن ميناء "الشهيد رجائي" تضرر بشكل كبير إثر الهجوم.