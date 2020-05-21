فيديو| طلبة فلسطينيون في الجزائر يناشدون الرئيس عباس ورئيس الوزراء اشتيه بالعمل على اعادتهم لأرض الوطن

وطن: ناشد عدد من الطلبة الفلسطينيين المتواجدين في دولة الجزائر، الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزارء محمد اشتيه، والسلطات الاردنية والمصرية بالعمل على اعادتهم الى أرض الوطن بأسرع وقت ممكن، من خلال فتح المطارات والجسور.

وذكر الطلبة في فيديو المناشدة، أن الظروف صعبة جدا في دولة الجزائر في ظل انتشار فايروس كورونا وارتفاع الإصابات يوميا.

وقال الطلبة انهم موجودين بالحجر الصحي منذ أكثر من شهرين، والدراسة متوقفة، كما يواجهون صعوبة كبيرة في تدبر احوالهم المعيشية نظرا لصعوبة تحويل الاموال لهم.