قوات الاحتلال تعتقل 3 من طلبة بيرزيت

وطن: في استهداف جديد للحركة الطلابية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس، ثلاثة طلاب في جامعة بيرزيت.

وقالت مصادر محلية إن قوة عسكرية اقتحمت قرية بيت ريما شمالي غرب رام الله واعتقلت منسق القطب الطلابي التابع للجبهة الشعبية في جامعة بيرزيت باسل البرغوثي، عقب اقتحام منزل أسرته.

واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال، فيما حلقت طائرة استطلاع في سماء القرية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سنجل شمالي المدينة واعتقلت الطالب في جامعة بيرزيت عز شبانه خلال مداهمة منزل أسرته، إلى جانب اعتقال الطالب الجامعي مهدي كراجه في بلدة صفا.

وتأتي الاعتقالات في سياق حملة شنتها قوات الاحتلال في مختلف محافظات الضفة خلال ساعات الفجر وصباح اليوم.