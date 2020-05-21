الموجة الحارة مستمرة

وطن: من المتوقع ألّا يطرأ، اليوم الخميس، تغيير يذكر على الأجواء التي تبقى حارة بشكل ملموس مع درجات حرارة تتجاوز منتصف الثلاثينيات في الجبال وتصل الى نهاية الثلاثينيات ومطلع الأربعينيات في المناطق المنخفضة والى منتصف الأربعينيات في الأغوار والبحر الميت، في حين تسود أجواء حارة ورطبة في السواحل مع درجات حرارة عند نهاية العشرينيات ومطلع الثلاثينيات.

أما يوم غد الجمعة، فتبدأ الموجة الحارة بالانكسار، وفي ساعات النهار تبقى الأجواء حارة بشكل عام، وفي ساعات المساء والليل تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح الأجواء معتدلة في ساعات الليل والفجر.