وزارة العمل تصدر توضيحا بشأن الجدل الدائر حول صرف مساعدات العمل

وطن: قالت وزارة العمل في بيان صحفي، مساء الأربعاء، إنه في ضوء صرف الدفعة الأولى من برنامج مساعدة العمال المتضررين من جائحة كورونا، والمدار من قبل الوزارة والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، تؤكد وزارة العمل تفهمها للجدل الدائر والملاحظات حول البرنامج وتأكد على ما يلي:

1. ونظراً للإمكانيات المحدودة ان الوزارة صرفت مساعدات مالية لحوالي (40) الف عامل، من اصل ما يزيد عن (120) الف متضرر، علماً ان عدد من سجل على النظام قد بلغ 270 الف.

2. استهدف عملية الصرف عمال السوق المحلي المياومة ضمن معايير محدودة، أعلنت عنها الوزارة سابقاً.

3. في اطار الشفافية والنزاهة التي اخذتها الوزارة منذ بداية عملها كفلسفة ونهج؛ حيث اطلقنا دعوة الى المتضررين الذي سجلوا على الموقع الإلكتروني ولم يتمكنوا من الاستفادة من المساعدة، بتسجيل شكواهم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، وتنطبق عليهم الشروط التي أعلنت للمستفيدين، وستتعامل الوزارة مع كافة الشكاوى والملاحظات الواردة اليها حسب الأصول.

يشار إلى صرف وزارة العمل الدفعة الأولى من التبرعات التي جمعها صندوق "وقفة عز" للعمال المتضررين من جائحة كورونا، أثارت جدلا في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حصول البعض ممن لا تنطبق عليهم الشروط على أموال من الدفعة والتي تبلغ 700 شيقل للعامل العاطل عن العمل.