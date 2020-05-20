الصحة العالمية: لم نرصد طفرات تزيد نسبة فتك فيروس كورونا

وطن: أكدت منظمة الصحة العالمية عدم رصدها طفرات ملموسة في فيروس كورونا المستجد تؤدي إلى ارتفاع نسبة فتكه.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية لدى روسيا، ميليتا فوينوفيتش، اليوم الأربعاء: "لدى الفيروس كثير جدا من التحولات والتغيرات الصغيرة، إلا أنه لم يتم رصد أي تغييرات تخص نسبة فتكه".

وأضافت فوينوفيتش: "المعلومات المتوفرة حاليا غير كافية بشكل عام، سيكون من الأبسط توضيح هذه المسألة بعد جمع مزيد من البيانات من كل الأراضي (المتضررة بالفيروس)".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق من الأربعاء، تسجيل 106 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر ارتفاع يومي منذ بدء التفشي.

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وصنفت منظمة الصحة العالمية انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، في 30 يناير، حالة طارئة على المستوى الدولي، كما أعلنته يوم 11 مارس جائحة عامة.

المصدر: (روسيا 24)