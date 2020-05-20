د. البيتاوي يؤكد لـوطن تعرضه للاعتداء من قبل مدير مكتب وزيرة الصحة، ونقابة الأطباء لـوطن: القضية في طريقها للحل

وطن: أكد مدير مجمع فلسطين الطبي د. أحمد البيتاوي تعرضه للتهجم اللفظي والاعتداء الجسدي من قبل د. معتصم محيسن مدير عام مكتب وزيرة الصحة، بحضور الوزيرة د.مي كيلة.

وفي اتصال وطن مع الدكتور البيتاوي رفض الإدلاء بمزيد من المعلومات، وقال إنه لا يريد التصريح حول الموضوع حاليا.

وأفادت مصادر لـوطن، بأن د. معتصم محيسن نجل عضو مركزية فتح جمال محيسن ويعمل مديرا لمكتب وزيرة الصحة، قام بالاعتداء بالضرب على البيتاوي اثناء اجتماع للوزيرة مع الأخصائيين وبدأ بالشتم والسب ثم انقض على الدكتور البيتاوي امام زملائه الأطباء وبحضور الوزيرة، الأمر الذي أثار استياء وغضب الحضور.

واتصلت وطن بالدكتور معتصم محيسن عدة مرات لحصول على تعليق منه، لكنه لم يجب على الهاتف.

من جانبه، أكد الناطق باسم نقابة الاطباء رمزي ابو يمن لـوطن، رفض النقابة الاعتداء على الطبيب البيتاوي أو أي طبيب أخر، وقال إن القضية في طور المتابعة والبحث، وفي طريقها إلى الحل.

وأضاف أن ما حدث هو خلاف بين زملاء ونتمنى ان ينتهي الليلة وأن تعود الامور الى طبيعتها.

وحاولت وطن الاتصال بوزيرة الصحة د.مي كيلة وبنقيب الأطباء د.شوقي صبحة، للتعلق على الحادثة، لكنهما لم يجيبا على الهاتف.