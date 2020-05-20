حظر تجول شامل في الاردن لـ3 أيام بعد تسجيل 23 إصابة جديدة بـ"كورونا"

وطن: أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم الاربعاء، تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، لترتفع الإصابات في الأردن إلى 672 حالة.

وأضاف جابر، خلال إيجاز صحفي، ان الحالات توزعت كالتالي: حالتان في المفرق، و7 لسائقي شاحنات على حدود العمري، و7 حالات من عائلة واحدة لمخالطي سائق شاحنة مصاب، وحالة قادمة من السعودية، وحالتان من إربد، وحالة مخالطة لسائق الخناصري، و3 حالات قادمة من الخارج كانت تخضع للحجر الصحّي.

وأشار إلى أن عدد سائقي الشاحنات المصابين بلغ 113، منهم 47 سائقا أردنيا.

وفي السياق، أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة، أنه تقرر فرض حظر تجوّل شامل لمدّة ثلاثة أيّام، بدءا من منتصف ليلة الخميس/ الجمعة المقبلة، وحتى منتصف ليلة الأحد/الاثنين، بحيث يمنع خروج المواطنين من منازلهم بشكل كامل.