ارتفاع عدد الوفيات في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم جراء كورونا إلى 89

وطن: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم، تسجيل وفاتان جديدتان جراء فيروس كورونا في صفوف الفلسطينيين في الامارات والولايات المتحدة، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم إلى 89 وفاة، والإصابات 1579، بالإضافة إلى تعافي 751 مواطن.

وقالت الخارجية في بيان لها، الأربعاء، وصل وطن، إن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الامريكية، أفاد بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطنة رئيسة بدر الدين 70 عاماُ في ولاية ميتشغن، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 51، وتسجيل إصابة جديدة في ولاية فلوريدا ليرتفع عدد الإصابات768 ، وتسجيل حالة تعافي في ولاية ميتشعن ليرتفع عدد الحالات المتعافية الى 259.

وأضافت الخارجية أن سفارة فلسطين لدى الامارات العربية المتحدة أفادت بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن فتحي محمد الاسدي 70 عاماً بسبب كورونا، ليرتفع عدد الوفيات في صفوف الجالية الى 11.

وأكدت أنه تم الانتهاء من اجراء التنسيقات اللازمة لدخول الدفعة التاسعة من العالقين في المملكة الأردنية الهاشمية، وهي الثالثة من أبناء شعبنا في قطاع غزة، بما في ذلك تنسيق وصولهم الى معبر بيت حانون، حيث سيدخلون غداً.

وأفادت بأن بعثة فلسطين لدى ممكلة هولندا، تقوم بمتابعة أوضاع الجالية والطلبة الفلسطينيين في هولندا، وذلك من خلال التواصل معهم للاطلاع والاطمئنان على أوضاعهم في ظل الاحوال الصعبة الراهنة نظرا لاستمرار جائحة كورونا. وقد قامت البعثة بالاتصال مع عائلات المصابين بفايروس كورونا والبالغ عددهم 8 أشخاص وفقا للمعلومات المتوفرة لدى البعثة، وذلك للاطمئنان على صحتهم وتفقد احتياجاتهم، علما بأن العديد منهم يتماثلون للشفاء الآن. والجدير بالذكر انه لم يتم تسجيل أية إصابات جديدة بين أبناء الجالية وفقا للمعلومات المتوفرة لدى البعثة. كما وتستمر البعثة بالتواصل مع المواطنين والطلبة الفلسطينيين العالقين لتفقد أحوالهم، وتقديم اية مساعدة يحتاجون إليها.

وأفادت المفوضية العامة لفلسطين لدى كندا بإصابة عائلة فلسطينية بأكملها مكونة من 5 افراد بفيروس كورونا، وقامت بالتواصل مع العائلة عبر الهاتف والاطمئنان عليها، وهم جميعا بصحة جيدة في طور التعافي ويخضعون للحجر الصحي، ويتم متابعة أوضاعهم من قبل وزارة الصحة الكندية، وبذلك يصبح اجمالي الإصابات 15، منها 12 حالة تعافت، وحالة واحدة في طور التعافي، بالإضافة الى حالتي وفاة.