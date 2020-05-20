د.محمد أبو عمر واحـداً من (100) خبيرٍ في العالـم يحصلون على الشهادة الدولية المميزة لتدريس أهداف التنمية المستدامة للأمـم المتحدة

وطن: حصل الدكتور المهندس محمد أبو عمر، رئيس قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية في جامعة القدس المفتوحة بالشهادة الدولية المميزة لتدريس أهداف التمنية المستدامة للأمم المتحدة (UN SDGs) على مستوى العالم.

جاء ذلك بعد إختيار الدكتور أبو عمرمن فلسطين كواحد ٍ من ما يقارب (100) خبير و أكاديمي في العالم لحضور سلسلة ٍ من ورشات العمل الدولية المتتالية، نظمها كل من المجلس الدولي للأعمال في واشنطن بالتعاون مع هيئـة الامـم المتحـدة ((UN و منظمة العمل الـدوليـة (ILO) و ذلك على مدار ثلاثة أيام متتالية ابتداءً من 7/5/2020 و لغاية 9/5/2020.

وتحدث في هذه الورشات الدولية رئيسة مكتب هيئة الامم المتحدة في نيويوك (Prof. Chantal Line)، ومن منظمة العمل الدولية (ILO) تحدثت الخبيرة الدولية ( Prof. Katrin Kuhlmann) أستاذة القانون الدولي و رئيسة مختبرات الاسواق في جامعة Georgetown بالولايات المتحدة الامريكية، بالإضافة إلى خبراء دوليين بالتمنية المستدامة و ريادة الاعمال والابداع و الابتكار، و منهم :

Prof. Alex DeNoble: المدير التنفيذي لجامعة San Diego بالولايات المتحدة الامريكية.

في إيطاليا. Salerno من جامعة :Dr.Roberto Parente

وأدار ورشات العمل المدير التنفيذي للمعهد الدولي للاعمال الصغيرة بواشنطن و نائب رئيس جامعة George Washington للشؤون الادارية (Dr.Trabishi).

وشكر د.م. أبو عمر رئيس جامعة القدس المفتوحة أ. د. يونس عمرو على تشجيعه لهذه النشاطات الاكاديمية الدولية و التي ستساهم في تطوير المجتمع الفلسطيني.

يذكر، أن د.م. محمد أبو عمر لديه العديد من الانجازات الاكاديمية و العلمية الدولية على مستوى العالم.