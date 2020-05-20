7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في غزة

وطن: أعلن د. أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، تسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة من المحجورين داخل الحجر الصحي والعائدين مؤخرا عبر معبر رفح.

وأوضح القدرة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن اجمالي الحالات المسجلة بفيروس كورونا في قطاع غزة 30 اصابة منذ مارس الماضي ، تعافى منها 16 حالة ولازالت 14 اصابات تحت العلاج بمستشفى العزل.

وقال القدرة إن "وزارة الصحة تتابع 1630 مستضاف داخل 16 مركز حجر صحي على مدار الساعة".

وأضاف أن المختبر المركزي يجرى الفحص المخبري لمئات العينات التي سحبها فريق الاستجابة السريع من المستضافين داخل مراكز الحجر الصحي.

وأشار إلى ان امكانية ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا داخل قطاع غزة تظل قائمة حتى مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية .

وأكد القدرة أن وزارة الصحة في غزة تمر بمرحلة قاسية من نقص الادوية والمستهلكات الطبية ولوزام المختبرات جراء استمرار الحصار الاسرائيلي وعدم توريد سوى 5% من احتياجنا السنوي من مستودعات الوزارة برام الله منذ بداية العام الجاري.

وقال "وزارة الصحة في غزة تستهجن عدم ارسال حصة قطاع غزة من المساعدات الدولية التي استلمتها السلطة الفلسطينية لمواجهة جائحة كورونا". مطالباً كافة الجهات المعنية للاسراع في تلبية الاحتياجات الطارئة من أجل تحقيق الاستجابة الاولى لمواجهة وباء كورونا وفق خطة الوزارة.