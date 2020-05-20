عريقات: قطار السلام قد خرج عن سكته

وطن: أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ووزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية ميجال بيرجر، أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار، وأن قطار السلام قد خرج عن سكته.

جاء ذلك خلال محادثة هامة أجراها عريقات مع الوزير بيرجر، بُعيد انتهاء الرئيس محمود عباس من إلقاء خطابه في اجتماع القيادة الفلسطينية.

كما رفض عريقات وبيرجر إعلان حكومة الاحتلال نيتها وعزمها ضم الأراضي في الأغوار الفلسطينية وتوسيع الاستيطان، وأن الحل هو دولتان على حدود 1967.

وتطرقا، أيضا، إلى وضع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وأهمية الدعم الدولي، لكي تستمر الوكالة بأداء دورها في خدمة اللاجئين، كما تحدثا عن التعاون في مجال مكافحة انتشار وباء "كورونا".