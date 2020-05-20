صحة الاحتلال: وفيات كورونا ترتفع لـ279

رام الله - وطن: أعلنت صحة الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، عن وفاة شاب (33 عاما)، جراء إصاباته بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات جراء الفيروس إلى 279 حالة وفاة.

ووفقا لمعطيات الوزارة، فقد أعلن عن وفاة الشاب في مستشفى "شيبا"، حيث كان يرقد بحالة خطيرة جدا عقب إصابته بالفيروس.

وعانى الشاب من أمراض مزمنة ومرض في الرئتين، علما أن العديد من أفراد عائلته أصيبوا بالفيروس، لكنهم تماثلوا للشفاء.

يذكر أن صحة الاحتلال أعلنت، مساء الثلاثاء، عن تسجيل حالتي وفاة و12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليستقر العدد الإجمالي للإصابات عند 16659 إصابة.

وأظهرت معطيات الوزارة، أن عدد الإصابات النشطة انخفضت إلى 2946 حالة، من بينها 42 في حالة متوسطة، و50 في حالة خطيرة، تم وصل 38 منهم بجهاز التنفس الاصطناعي.