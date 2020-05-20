عمير بيرتس يعارض ضم أجزاء من الضفة ويؤيد مبدأ حل الدولتين

وطن: - أعرب رئيس حزب العمل، وزير الإقتصاد عمير بيرتس عن معارضته لضم أجزاء من الضفة الغربية بشكل احادي.

وأوضح بيرتس في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه "يتعين على إسرائيل الاصغاء لما يجري في السلطة الفلسطينية"، وأؤيد الحوار مع الجانب الفلسطيني ومبدأ حل الدولتين" .

وأشار إلى "أنه بالرغم من أنه نجح في تضمين الاتفاق الائتلافي لتشكيل الحكومة آلية من شأنها الحد بشكل كبير من إجراءات الضم، إلا أنه يوجد أغلبية في الكنيست مع تطبيق السيادة الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية".