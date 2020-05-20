قناة عبرية عن مسؤول فلسطيني: الرئيس عباس يصدر تعليمات للأمن بوقف فوري للتنسيق مع الاحتلال

وطن: قال مسؤول فلسطيني لقناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، مساء الثلاثاء، إن تعليمات صدرت من الرئيس محمود عباس لقادة الأجهزة الأمنية بوقف فوري للتنسيق مع الاحتلال.

وأضاف المسؤول، الذي لم تكشف القناة هويته، أن الرئيس عباس وجه أيضا مسؤولين اثنين على اتصال "منتظم" بإسرائيل، هما حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ورئيس المخابرات ماجد فرج، بوقف الاتصال مع تل أبيب.

وأوضح أن مسؤولين إسرائيليين وآخرين "دوليين" حاولوا حتى اللحظة الأخيرة ثني الرئيس عباس عن اتخاذ قرار الانسحاب من الاتفاقات الموقعة مع واشنطن وإسرائيل.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، أعلن الرئيس محمود عباس الانسحاب من الاتفاقيات والالتزامات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية.