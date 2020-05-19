جيش الاحتلال يزعم القبض على متسليين من جنوب لبنان

وطن: زعم جيش الاحتلال، إن قوات الجيش اعتقلت مشتبه فيهما تسللا من الأراضي اللبنانية إلى الداخل، لافتاً إلى أن ذلك جاء بعد أن تم رصدهما.

وزعم جيش الاحتلال، أنه تم كشف المتسللان بعد وقت قصير من تسللهم الحدود.

وفي السياق، قالت وسائل عبرية: إن الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل إنارة عند الحدود مع لبنان، وأنه بعد التمشيط وإطلاق قنابل إنارة، قوات الجيش تمكنت من اعتقال 2 من المتسللين السودانيين اجتازوا الحدود من جهة لبنان، يتم التحقيق الآن معهم.