الأردن: استمرار اجراءات اسرائيل بقرار ضم غور الأردن قد يؤدي إلى صدام

وطن: حذرت الحكومة الأردنية من أي إجراءات إسرائيلية أحادية الجانب في فلسطين المحتلة قد تؤدي الى حدوث صدام مع الأردن.

وفي تصريح لوزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث باسم الحكومة الأردنية، أمجد العضايلة في مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، في رده على سؤال إذا ما نفذت إسرائيل قرار ضم غور الاردن، أكد أن بلاده لا تقبل بأي إجراءات أحادية الجانب من قبل إسرائيل، ودول العالم المختلفة تساند الأردن في ذلك، منها الاتحاد الاوروبي ودول العالم المختلفة التي تؤيد قرارات الشرعية الدولية، وأن حديث العاهل الأردني واضح بهذا الشأن، واستمرار إسرائيل بممارساتها قد يؤدي إلى حدوث صدام مع الأردن، وأن مفهوم الصدام يعني اتخاذ إجراءات بحق إسرائيل.

وشدد العضايلة على ضرورة التزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية التي تحظى بدعم معظم دول العالم.

وكان الملك عبدالله قد أكد في مقابلة مع مجلة دير شبيغل الألمانية قبل أيام، أنه إذا ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية، فإن ذلك سيؤدي إلى صدام كبير مع بلاده وأن الأردن يدرس جميع الخيارات إذا ما جرى الضم، محذراً من المزيد من الفوضى والتطرف في المنطقة إذا انهارت السلطة الوطنية الفلسطينية.