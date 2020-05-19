مصر: تسجيل 14 حالة وفاة و720 إصابة جديدة بكورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 720 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، ووفاة 14 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد اليوم الثلاثاء، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4275 حالة، مشيرا إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 13484 حالة، من ضمنهم 3742 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و659 حالة وفاة.